На Одессу надвигается тьма и ураган: жуткие фото, видео

В Одессе ожидают ухудшения погоды, на город надвигается ураган. В небе вспыхивают молнии и слышен гром, однако пока не идет дождь.

В местных телеграм-каналах публикуют захватывающие, но одновременно и жуткие фото того, как непогода движется в город.

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В Одессе ожидают ураган

На снимках и видео видно, что небо стало ярко-голубого и бирюзового цветов, а затем почернело. Периодически его подсвечивают молнии, слышны также звуки грома. Сейчас дождь не идет, однако местные жители отмечают, что надвигается ураган.

Кроме того, на одном из видео видно огромный вихрь, который кружит над городом – смерч.

Из-за неблагоприятной погоды в одесском аэропорту не смогли приземлиться некоторые самолеты.



Небо над Одессой стало бирюзовым / Фото из телеграма "ХО"



В Одессе ожидают непогоду / Фото из телеграма "ХО"

На Одессу надвигается ураган: смотрите видео телеграма "ХО"

Предыдущая непогода в Одессе

Вечером 26 июня Одессу накрыл сильный ливень с грозой.

Тогда улицы города затопило, из-за непогоды несколько самолетов не смогли приземлиться. Кроме того, все побережье осталось без света.