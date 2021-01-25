На корабле Star Pegasus в Одесском порту нашли тело моряка. Умерший был 67-летним гражданином Филиппин.

Источник: "Думская"

Корабль Star Pegasus стоял у седьмого причала Одесского порта. На нем нашли тело моряка.

Читайте также Крупный пожар на базе отдыха под Одессой: дотла сгорели 7 домиков – фото, подробности

Что известно о погибшем моряке

Удалось выяснить, что умер старший помощник капитана. Мужчине было 67 лет, он – гражданин Филиппин.

Смерть моряка наступила внезапно. Ее окончательную причину установит экспертиза. По предварительной информации, на теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

К слову, Star Pegasus ходит под флагом Маршалловых островов. Корабль прибыл в Одессу из Николаева 17 января 2021 года.

Обратите внимание! Недавно Хозяйственный суд Одесской области открыл производство против судовладельца танкера Delfi, затонувшего возле Одессы. Оно касается признания права собственности на танкер.