В Одесском порту на иностранном судне нашли тело моряка
На корабле Star Pegasus в Одесском порту нашли тело моряка. Умерший был 67-летним гражданином Филиппин.
Источник: "Думская"
Корабль Star Pegasus стоял у седьмого причала Одесского порта. На нем нашли тело моряка.
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Что известно о погибшем моряке
Удалось выяснить, что умер старший помощник капитана. Мужчине было 67 лет, он – гражданин Филиппин.
Смерть моряка наступила внезапно. Ее окончательную причину установит экспертиза. По предварительной информации, на теле не обнаружили признаков насильственной смерти.
К слову, Star Pegasus ходит под флагом Маршалловых островов. Корабль прибыл в Одессу из Николаева 17 января 2021 года.
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