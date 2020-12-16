В Одесской области 15 декабря произошло убийство. Двое преступников зарезали женщину-таксиста, а затем уничтожили ее автомобиль.

У жертвы обнаружили колото-резаные ножевые ранения шеи и груди. Об этом передает "Думская" со ссылкой на полицию.

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Жестокое убийство женщины-таксистки в Одесской области: что известно

Тело женщины 1965 года рождения, которая работала таксистом в Южном, нашли в селе Любополь Лиманского района Одесской области.

Правоохранители установили, что убийство произошло примерно в два часа ночи. Преступников было двое. Автомобиль погибшей они похитили и сожгли в районе села Иличанка того же района.

Другие детали этого убийства будет выяснять следствие.

Полиция разыскивает преступников – им грозит немалый срок заключения за убийство и угон машины.