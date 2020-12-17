В течение двух суток, с момента убийства 55-летней таксистки, правоохранители нашли и задержали злоумышленников, которые могут быть причастны к преступлению. Ими оказались 17-летний парень и старший его на год юноша.

Расправу над женщиной спланировал 17-летний житель Южного, сообщили в полиции Одесской области. Мотивы для преступления были корыстны.

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Подросток якобы хотел исправить свои финансовые проблемы.

Что известно об убийстве водителя такси в Одесской области

Как выяснили правоохранители, злоумышленники вызвали машину и наугад назвали водителю адрес в поселке Любополь. Когда женщина отвезла их к месту назначения, ей нанесли 11 ударов ножами.

Добычей злоумышленников стали 1,5 тысячи гривен.

55-летнюю водителя такси убили ради 1,5 тысяч гривен / Фото пресс-службы полиции Одесской области

Непогашенные кредиты

Чтобы скрыть преступление, предполагаемые убийцы оттащили тело на обочину, а на машине уехали на окраину Одессы. Там они закопали орудие убийства и подожгли машину вместе со своей верхней одеждой.

Злоумышленники сожгли машину под Одессой / Фото пресс-службы полиции Одесской области

По данным следователей, на убийство молодые люди решились из-за отсутствия денег для погашения кредитов. Деньги они получили для открытия собственного бизнеса.

Задержали обоих подозреваемых в их квартирах в Южном.

До 15 лет тюрьмы

Действия злоумышленников квалифицировали как умышленное убийство, уничтожение имущества, незаконное завладение транспортным средством. Кроме того, к обвинению могут добавить еще статью о разбойном нападении. Если вину ребят докажут в суде, им грозит до 15 лет заключения.

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