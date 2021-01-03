В Одесской области сын бывшего полицейского насмерть сбил 33-летнего велосипедиста. ДТП произошло в поселке Большая Михайловка вечером 2 января.

По предварительной информации, водитель Mercedes двигался слишком быстро и не успел среагировать вовремя. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

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Детали ДТП в Одесской области

30-летний водитель иномарки совершил столкновение с велосипедом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист погиб на месте. Водитель автомобиля, чтобы скрыть преступление, положил погибшего в багажник и пытался с места происшествия скрыться. Однако через полтора километра снова попал в ДТП, наехав на препятствие.

Водителя уже задержали правоохранители. По факту ДТП открыли уголовное производство по статье 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения.

После задержания подозреваемого доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Продолжаются следственные действия,

– говорится в сообщении.

Что известно о погибшем

Родственники погибшего в интервью ТСН отметили, что в тот трагический день мужчина на велосипеде поехал за подгузниками для своего 10-месячного сына. Именно они говорят, что за рулем автомобиля, под колесами которого оказался мужчина, был сын бывшего правоохранителя.

По словам родственников, в момент, когда водитель клал тело велосипедиста в багажник своего авто, его увидела женщина, которая живет неподалеку. Она начала кричать.



Место ДТП в Одесской области / Фото Нацполиции



Сын бывшего полицейского сбил велосипедиста / Фото Нацполиции