В Одесской области водитель сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу: школьница скончалась
В поселке Черноморское на трассе Одесса – Южное 21 марта Citroen наехал на 13-летнюю девочку. Ее госпитализировали, но через несколько часов несовершеннолетняя умерла.
Источник:Полиция Одесской области
Водителю Citroen – 37 лет и он является жителем Одессы. Девушка, которую он сбил, была жительницей Лиманского поселковой общины.
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Детали аварии
Как сообщил водитель, девушка неожиданно выбежала на дорогу. Из-за этого он не успел вовремя притормозить.
Ребенок потерял сознание и впоследствии его доставили в областную клиническую больницу. К сожалению, врачи не смогли спасти девочку и через несколько часов она умерла.
Другая информация о расследовании
Правоохранители направили водителя на медицинское освидетельствование, которое показало, что он был трезв. Также начали расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание в случае доказательства вины – 7 лет тюрьмы. Для установления всех обстоятельств должны провести ряд экспертиз.
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