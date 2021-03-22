В поселке Черноморское на трассе Одесса – Южное 21 марта Citroen наехал на 13-летнюю девочку. Ее госпитализировали, но через несколько часов несовершеннолетняя умерла.

Водителю Citroen – 37 лет и он является жителем Одессы. Девушка, которую он сбил, была жительницей Лиманского поселковой общины.

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Детали аварии

Как сообщил водитель, девушка неожиданно выбежала на дорогу. Из-за этого он не успел вовремя притормозить.

Ребенок потерял сознание и впоследствии его доставили в областную клиническую больницу. К сожалению, врачи не смогли спасти девочку и через несколько часов она умерла.

Другая информация о расследовании

Правоохранители направили водителя на медицинское освидетельствование, которое показало, что он был трезв. Также начали расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание в случае доказательства вины – 7 лет тюрьмы. Для установления всех обстоятельств должны провести ряд экспертиз.

Обратите внимание! В Балте Одесской области 16 марта местный житель на своем BMW врезался в припаркованный грузовик DAF. Двое 17-летних девушек из легковушки погибли на месте. А 21-летнего молодого человека, который был за рулем, госпитализировали с черепно-мозговыми травмами и многочисленными переломами.