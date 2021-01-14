Жесткое столкновение KIA Monave с грузовиком произошло 14 января в селе Бурлачья Балка, которое относится к Черноморску Одесской области. Владелец внедорожника не справился с управлением на скользкой дороге.

На месте происшествия работали полицейские и спасатели, которые вырезали водителя KIA из салона. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

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Владельца внедорожника с тяжелыми травмами госпитализировали медики скорой.



Удар пришелся в водительскую сторону KIA / Фото пресс-службы ГСЧС Одесской области

Что известно о столкновении KIA с грузовиком в Черноморске

Авария произошла около 10:40 на улице Центральной в селе Бурлачья Балка.

Владелец KIA Monave не справился с управлением и влетел в грузовик, который ехал впереди него.

В результате столкновения внедорожник получил крайне серьезные повреждения, а водителя зажало в салоне.

Чтобы вітащить пострадавшего из изувеченной машины, спасателям пришлось срезать передние и задние стойки внедорожника.

По факту аварии правоохранители возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, которое привело к ДТП. В Уголовном кодексе Украины за это предусмотрено наказание в размере до 1700 гривен штрафа или до 2 лет исправительных работ. Также судьи могут наказать виновного арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на 3 года.



Водителя KIA срочно госпитализировали / Фото пресс-службы ГСЧС Одесской области