Дальнобойщика, который находился за рулем фуры DAF и столкнулся с маршруткой Mercedes в сентябре 2019 года, приговорили к 10 годам заключения. Такой приговор вынесли в Овидиопольском районном суде Одесской области 8 февраля.

Как отметили в прокуратуре, водитель получил максимальный срок за совершенное нарушение. Смотрите также На Ровенщине маршрутка столкнулась со снегоочистительной машиной: есть пострадавшие – фото Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которые привели к гибели 9 человек. Что известно об ужасной аварии с 9 погибшими в Одесской области Как выяснили следователи, мужчина перевозил груз по заказу одного из предприятий.

Двигаясь из Одессы на автопоезде DAF TE 95 XF 430, водитель не выбрал безопасную скорость.

Также во время движения на спуск дальнобойщик не учел состояние загруженного авто.

Вследствие этих нарушений DAF выехал на встречную полосу, где ехал Mercedes с пассажирами. От удара микроавтобус вынесло с дороги. Транспортное средство получило серьезные повреждения. Водитель, а также 8 пассажиров маршрутного такси погибли на месте происшествия. Учитывая тяжесть последствий ДТП, прокуроры требовали от суда максимального наказания, которое предусматривает соответствующая статья уголовного кодекса. Судьи позицию стороны обвинения поддержали.