В Одесской области виновника ДТП с 9 погибшими посадили на 10 лет
Дальнобойщика, который находился за рулем фуры DAF и столкнулся с маршруткой Mercedes в сентябре 2019 года, приговорили к 10 годам заключения. Такой приговор вынесли в Овидиопольском районном суде Одесской области 8 февраля.
Источник:Прокуратура Одесской области
Как отметили в прокуратуре, водитель получил максимальный срок за совершенное нарушение.
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Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которые привели к гибели 9 человек.
Что известно об ужасной аварии с 9 погибшими в Одесской области
- Как выяснили следователи, мужчина перевозил груз по заказу одного из предприятий.
- Двигаясь из Одессы на автопоезде DAF TE 95 XF 430, водитель не выбрал безопасную скорость.
- Также во время движения на спуск дальнобойщик не учел состояние загруженного авто.
- Вследствие этих нарушений DAF выехал на встречную полосу, где ехал Mercedes с пассажирами.
От удара микроавтобус вынесло с дороги. Транспортное средство получило серьезные повреждения. Водитель, а также 8 пассажиров маршрутного такси погибли на месте происшествия.
Учитывая тяжесть последствий ДТП, прокуроры требовали от суда максимального наказания, которое предусматривает соответствующая статья уголовного кодекса. Судьи позицию стороны обвинения поддержали.
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