В Одесской области умерла военнослужащая ВСУ: накануне ей делали прививку от COVID-19
В Одесской области во внеслужебное время потеряла сознание контрактница ВСУ. Женщину пытались реанимировать медики, однако тщетно.
Источник:Командование медицинских сил ВСУ
Произошло это за пределами воинской части. Сослуживцы вызвали женщине скорую и сообщили в медицинскую службу воинской части.
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