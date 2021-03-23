В Одесской области во внеслужебное время потеряла сознание контрактница ВСУ. Женщину пытались реанимировать медики, однако тщетно.

Произошло это за пределами воинской части. Сослуживцы вызвали женщине скорую и сообщили в медицинскую службу воинской части. Дополняем новость...