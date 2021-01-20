В Одесской области убили общественного деятеля Аллу Кубякину: детали
В Одесской области нашли мертвой Аллу Кубякину – педагога и общественного деятеля. Она 10 лет работала в Красном кресте. Ее несколько раз ударили по голове деревянной палкой.
Убийство произошло вечером в поселке Тарутино на юге Одесской области. О преступлении сообщает местный сайт "Думская".
Читайте также Несмотря на попытку самоубийства: в Одесской области суд вынес приговор убийце Дарьи Лукьяненко
Кубякину нашли в помещении недействующей библиотеки на Широкой улице.
В Одессе убили Аллу Кубякину: что о ней известно
- Ей было 66 лет. Кубякина педагог и общественный деятель.
- Она закончила Одесский государственный университет имени Мечникова и 35 лет проработала учителем немецкого языка и химии.
- В 2010-2020 годах возглавляла Тарутинскую районную организацию Общества Красного креста Украины, вела ряд гуманитарных проектов.
- В 2010-м баллотировалась в Одесский городской совет.
Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство". Правоохранители не знают мотивы преступления и лицо, которое его совершило. Продолжается розыск.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter