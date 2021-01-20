В Одесской области нашли мертвой Аллу Кубякину – педагога и общественного деятеля. Она 10 лет работала в Красном кресте. Ее несколько раз ударили по голове деревянной палкой.

Убийство произошло вечером в поселке Тарутино на юге Одесской области. О преступлении сообщает местный сайт "Думская". Читайте также Несмотря на попытку самоубийства: в Одесской области суд вынес приговор убийце Дарьи Лукьяненко Кубякину нашли в помещении недействующей библиотеки на Широкой улице. В Одессе убили Аллу Кубякину: что о ней известно Ей было 66 лет. Кубякина педагог и общественный деятель.

Она закончила Одесский государственный университет имени Мечникова и 35 лет проработала учителем немецкого языка и химии.

В 2010-2020 годах возглавляла Тарутинскую районную организацию Общества Красного креста Украины, вела ряд гуманитарных проектов.

В 2010-м баллотировалась в Одесский городской совет. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство". Правоохранители не знают мотивы преступления и лицо, которое его совершило. Продолжается розыск.