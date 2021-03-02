Полицейские пытаются установить обстоятельства гибели двух мужчин, тела которых нашли возле поселка Черноморское и села Молодежное ночью 2 марта.

Как утверждают следователи, повреждения на телах и место, где их нашли, свидетельствуют о том, что произошло ДТП.

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Рядом с погибшими эксперты нашли обломки от автомобилей.

Что известно о гибели двух мужчин в Одесской области

По предварительным данным, пешеходов на большой скорости сбила машина.

Впрочем, после совершения смертельной аварии водитель машины уехал с места ДТП.

Правоохранители не установили личности погибших, а также не знают, кто именно может быть причастным к аварии.

По факту инцидента открыли уголовное производство о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели людей. Если полицейские установят виновника аварии, а также его таковым признает суд, водителю грозит от 3 до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года после освобождения.

Полицейские устанавливают личности погибших / Фото полиции Одесской области