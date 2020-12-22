Ужасная авария произошла на пешеходном переходе возле села Петродолинское Одесской области вечером 20 декабря. Молодой человек на элитном Toyota Prado переехал семейную пару, которая пересекала дорогу.

48-летний мужчина и младше него на 4 года женщина погибли на месте инцидента, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области. Владельца же внедорожника задержали следователи.

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Водителя отправили на медицинское освидетельствование, а машину поставили на арестплощадку.

Что известно о смертельной аварии с участием Toyota Prado в Одесской области

По данным следователей, ДТП произошло на автодороге Одесса – Рени. Водитель "японца" не успел затормозить при появлении пешеходов и на немалой скорости сбил их. От удара мужчина и женщина отлетели на довольно длинное расстояние. Они погибли на месте инцидента.



Toyota Prado снес двух человек на пешеходном переходе / Фото полиции Одесской области

На месте происшествия работали правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения которое привело к гибели людей.

Если вину владельца внедорожника признает суд, ему грозит от 5 до 10 лет заключения с запретом управлять машинами после освобождения на 3 года.