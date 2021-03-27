В Одесской области служебная собака нашла контрабандный янтарь общим весом 15 килограммов. "Солнечные камни" пытались загрузить на паром, который плыл из Черноморска в Турцию.

Гражданин Турции хотел скрыть от таможенного контроля 17 пакетов с украшениями из янтаря. Читайте также Изъяли янтаря на 11 миллионов гривен: СБУ задержала контрабандистов – фото и видео Собака помогла найти контрабандный янтарь Однако ягдтерьер Бакс , прошедший специальную подготовку по поиску янтаря, помешал .

, прошедший специальную подготовку по поиску янтаря, . Собака обнаружила изделия во время таможенно-пограничного досмотра грузовика.

Пакеты общим весом примерно 15 килограммов были в кабине водителя под обшивкой.

были в кабине водителя под обшивкой. В результате злоумышленник не смог загрузить контрабанду на паром, который плыл из Черноморска в Турцию.

Янтарные украшения изъяли по протоколу о нарушении таможенных правил. Их стоимость определит товароведческая экспертиза, а дальнейшую судьбу – решит суд. Обратите внимание! Недавно в Ровненской области Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду 260 килограммов янтаря. Стоимость "солнечного камня" составляла почти 2 миллиона гривен.