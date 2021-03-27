В Одесской области служебная собака нашла 15 килограммов контрабандного янтаря
В Одесской области служебная собака нашла контрабандный янтарь общим весом 15 килограммов. "Солнечные камни" пытались загрузить на паром, который плыл из Черноморска в Турцию.
Гражданин Турции хотел скрыть от таможенного контроля 17 пакетов с украшениями из янтаря.
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Собака помогла найти контрабандный янтарь
- Однако ягдтерьер Бакс, прошедший специальную подготовку по поиску янтаря, помешал.
- Собака обнаружила изделия во время таможенно-пограничного досмотра грузовика.
- Пакеты общим весом примерно 15 килограммов были в кабине водителя под обшивкой.
- В результате злоумышленник не смог загрузить контрабанду на паром, который плыл из Черноморска в Турцию.
- Янтарные украшения изъяли по протоколу о нарушении таможенных правил. Их стоимость определит товароведческая экспертиза, а дальнейшую судьбу – решит суд.
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