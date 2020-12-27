В Одесской области среди ночи загорелся частный дом из-за короткого замыкания новогодней гирлянды. Спасатели потушили пожар, однако здание спасти не удалось – оно полностью сгорело.

Жертв в результате пожара, к счастью, нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Читайте также В Египте вспыхнул пожар в больнице для COVID-пациентов: что известно о погибших и раненых

Что известно о пожаре

Сообщение о возгорании частного дома в Службу спасения поступило 27 декабря в 3:40.

На место пожара в селе Молодежное Овидиопольского района выехали 2 спецавтомобиля и 9 пожарных.

Больше часа пожарные боролись с огнем и полностью ликвидировали пожар в 05:04.

К сожалению, частный дом площадью 100 квадратных метров был полностью уничтожен.

Однако, от огня удалось спасти соседнюю хозяйственную постройку.

Выяснилось, что возгорание в доме могла вызвать новогодняя гирлянда, из-за которой произошло короткое замыкание.

Важно! По состоянию на октябрь 2020 года в результате пожаров в Украине погибли более 1 100 человек, еще тысяча – пострадали. По данным спасателей, больше всего пожаров произошло в частном секторе.



В Одесской области из-за новогодней гирлянды сгорел частный дом / Фото ГСЧС в Одесской области

Обратите внимание! На Полтавщине в селе Копылы вечером 25 декабря загорелся вагон поезда, который находился на ремонте. В результате инцидента погибли 2 человека. Больше об этом – читайте по ссылке.