В Одесской области полностью сгорел частный дом из-за новогодней гирлянды: фото
В Одесской области среди ночи загорелся частный дом из-за короткого замыкания новогодней гирлянды. Спасатели потушили пожар, однако здание спасти не удалось – оно полностью сгорело.
Жертв в результате пожара, к счастью, нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
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Что известно о пожаре
- Сообщение о возгорании частного дома в Службу спасения поступило 27 декабря в 3:40.
- На место пожара в селе Молодежное Овидиопольского района выехали 2 спецавтомобиля и 9 пожарных.
- Больше часа пожарные боролись с огнем и полностью ликвидировали пожар в 05:04.
- К сожалению, частный дом площадью 100 квадратных метров был полностью уничтожен.
- Однако, от огня удалось спасти соседнюю хозяйственную постройку.
- Выяснилось, что возгорание в доме могла вызвать новогодняя гирлянда, из-за которой произошло короткое замыкание.
В Одесской области из-за новогодней гирлянды сгорел частный дом / Фото ГСЧС в Одесской области
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