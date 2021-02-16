Боевик из армии российских оккупантов занимается терроризмом с 2014 года. За почти 7 лет службы на агрессоров, он совершил большое количество преступлений на Луганщине, и занимался сбором секретных данных на свободной от России территории.

Контрразведчики СБУ выяснили, что в Одесскую область прибыл террорист с немалым послужным списком. Россияне сослали его для сбора информации о военных объектах.

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Задержали злоумышленника бойцы "Альфы" вместе со следователями и представителями прокуратуры.

Что известно о задержании руководителя диверсионно-разведывательной группы боевиков в Одесской области

Согласно материалам дела, уроженец Луганщины в 2014 участвовал в захвате здания СБУ.

После захвата части области боевик принимал участие в войне в составе 3-го Станично-Луганского батальона НДС ДШБ и был командиром ДРГ.

Уходить со службы на стороне России он не собирался. На подконтрольную Киеву территорию мужчина прибыл для дальнейшего совершения преступлений.

Сейчас злоумышленнику уже сообщили о подозрении в участии в террористической организации. Судьи избрали для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Если вину мужчины признает суд, ему грозит от 8 до 15 лет заключения.

Смотрите видео с задержанным в Одесской области террористом: