Авто влетело в 3 человек в Одесской области: погибли женщина с ребенком

2 июля 2021 , 13:26
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Источник:

полиция Одесской области

На трассе Одесса – Рени в Одесской области легковушка Nissan совершила наезд на 3 пешеходов. В результате погибли женщина и мальчик.

Это произошло в Белгород-Днестровском районе вечером 1 июля. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

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От удара разбилось авто

  • За рулем автомобиля был 33-летний мужчина.
  • Еще одну пострадавшую в ДТП доставили в больницу.
  • Пока неизвестно, каково ее состояние.
  • На фото с места заметно, что у автомобиля довольно сильные повреждения.
  • У него деформирован капот и сломан бампер.
  • Также разбито лобовое стекло.
  • Поэтому можно сделать вывод, что скорость движения была достаточно высокой.


Правоохранители работают на месте трагедии / Фото Нацполиции

Обратите внимание! В Херсоне еще 30 июня полицейский в BMW сбил 17-летнего юношу. После этого он скрылся с места инцидента. Юноша от полученных травм погиб.
Автор: Олександр Марчак