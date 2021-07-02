Это произошло в Белгород-Днестровском районе вечером 1 июля. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Похожий случай Перебегала дорогу в неположенном месте: в Киеве легковушка сбила мать с детской коляской – фото

От удара разбилось авто

  • За рулем автомобиля был 33-летний мужчина.
  • Еще одну пострадавшую в ДТП доставили в больницу.
  • Пока неизвестно, каково ее состояние.
  • На фото с места заметно, что у автомобиля довольно сильные повреждения.
  • У него деформирован капот и сломан бампер.
  • Также разбито лобовое стекло.
  • Поэтому можно сделать вывод, что скорость движения была достаточно высокой.

Авто Збив матір з дитиною Померли на Одещині Білгород-Дністровський ДТП
Правоохранители работают на месте трагедии / Фото Нацполиции