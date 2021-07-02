Это произошло в Белгород-Днестровском районе вечером 1 июля. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.
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От удара разбилось авто
- За рулем автомобиля был 33-летний мужчина.
- Еще одну пострадавшую в ДТП доставили в больницу.
- Пока неизвестно, каково ее состояние.
- На фото с места заметно, что у автомобиля довольно сильные повреждения.
- У него деформирован капот и сломан бампер.
- Также разбито лобовое стекло.
- Поэтому можно сделать вывод, что скорость движения была достаточно высокой.
Правоохранители работают на месте трагедии / Фото Нацполиции