В роддом – на пожарной: в Одесской области роженицу в больницу доставили спасатели – фото
В Украине бушует непогода: из-за мощных снегопадов значительно затруднено движение на автодорогах. Именно поэтому в Одесской области беременную женщину в роддом везли на пожарной машине, другая по сугробам просто бы не проехала.
Источник: пресс-служба ГСЧС в телеграме
Происшествие произошло в селе Новоукраинка, что в Раздельнянском районе Одесской области.
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Перед пожарной машиной дорогу очищали от снега
Около полудня поступило сообщение в Службу спасения. Спасателей просили помочь женщине, которая попала в беду уже за пределами деревни. Из-за непогоды роженицу не могли довести до роддома обычным транспортом.
На помощь будущей маме отправилась не только пожарная машина, но и снегоочистительная техника. Так беременную и доставили в Раздельнянскую районную больницу: перед пожарной дорогу расчищали от снега.
К счастью, к врачам приехали вовремя.
Дорогу пришлось расчищать спецтехникой / Фото ГСЧС
Женщину в больницу привезли вовремя / Фото ГСЧС
В Укравтодоре предупредили о неблагоприятной ситуации на дорогах
Отметим, что из-за циклона Украину засыпает снегом. Очень сложная ситуация именно на автодорогах южных областей. В Укравтодоре просят водителей переждать неблагоприятную погоду дома.
В Одесской области на трассах возникают пробки из крупногабаритного транспорта. На дорогах работают десятки единиц снегоочистительной техники.
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