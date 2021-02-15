В Килии, Одесской области простились с погибшим 11 февраля на Донбассе военным Владиславом Лященко. Воин служил в 28-й отдельной механизированной бригаде имени рыцарей зимнего похода.

Семья героя переехала из Горловки сразу после оккупации. Он сознательно пошел служить на Донбасс, чтобы отвоевать свой родной город.

Читайте также Боевики вечером били из гранатометов и пулеметов: как прошел день на Донбассе

Как прощались с погибшим военным

Церемония прощания прошла в Свято-Николаевском храме.

Провести в последний путь Владислава пришли близкие, знакомые, друзья, военнослужащие, руководители района и общественность города.

Гроб провезли по центральной улице Килии. Прохожие останавливались, чтобы попрощаться с воином.

Обратите внимание! Из-за гибели бойца в результате вражеских обстрелов, Украина направила ноту в СММ ОБСЕ.

Что известно о гибели Владислава: коротко

Владислав Лященко погиб 11 февраля на Донбассе в результате пулеметного обстрела боевиков.

Боец пал недалеко от населенного пункта Новомихайловка.

Украинскому герою было всего 24 года.

Кроме Лященко, 11 февраля на Донбассе погиб еще один военный. Трагедия случилась в результате снайперских обстрелов вблизи Зайцевого. Раненый 36-летний Александр Глушко умер во время эвакуации.

В Одесской области попрощались с героем Владиславом Лященко / Фото из Фейсбука Татьяны Гавриленко