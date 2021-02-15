В Одесской области простились с погибшим героем Владиславом Лященко: фото
В Килии, Одесской области простились с погибшим 11 февраля на Донбассе военным Владиславом Лященко. Воин служил в 28-й отдельной механизированной бригаде имени рыцарей зимнего похода.
Источник:фейсбук Татьяны Гавриленко
Семья героя переехала из Горловки сразу после оккупации. Он сознательно пошел служить на Донбасс, чтобы отвоевать свой родной город.
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Как прощались с погибшим военным
Церемония прощания прошла в Свято-Николаевском храме.
Провести в последний путь Владислава пришли близкие, знакомые, друзья, военнослужащие, руководители района и общественность города.
Гроб провезли по центральной улице Килии. Прохожие останавливались, чтобы попрощаться с воином.
Что известно о гибели Владислава: коротко
- Владислав Лященко погиб 11 февраля на Донбассе в результате пулеметного обстрела боевиков.
- Боец пал недалеко от населенного пункта Новомихайловка.
- Украинскому герою было всего 24 года.
- Кроме Лященко, 11 февраля на Донбассе погиб еще один военный. Трагедия случилась в результате снайперских обстрелов вблизи Зайцевого. Раненый 36-летний Александр Глушко умер во время эвакуации.
В Одесской области попрощались с героем Владиславом Лященко / Фото из Фейсбука Татьяны Гавриленко
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