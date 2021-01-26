В Одесской области подросток стрелял по своим сверстникам: делом занялась полиция – фото
В городе Измаиле Одесской области несовершеннолетний устроил стрельбу на детской площадке. В результате выстрелов из пневматического пистолета ранения получили 2 подростка.
Источник: Национальная полиция в Одесской области
Инцидент в Измаиле произошел 24 января около 16:00.
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Что известно о стрельбе
- 14-летний злоумышленник пришел на площадку со своим 15-летним приятелем.
- В это время там занимались спортом 2 других подростка, в возрасте 13 и 14 лет.
- Несовершеннолетний безосновательно начал приставать к ним, между ними возник конфликт.
- Когда слов не хватило, злоумышленник начал стрелять по юношам из пневматического пистолета.
- После этого он с товарищем быстренько убежал.
- Пострадавшие рассказали об этом своим матерям, а те обратились в полицию.
- Потерпевшие рассказали, что металлические шарики, которыми стрелял злоумышленник, попали им в руки, ноги и спину.
За медицинской помощью они не обращались. Для всестороннего и объективного изучения обстоятельств происшествия следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, какие именно повреждения получили несовершеннолетние и степень их тяжести,
– сообщили в полиции.
В Измаиле подросток стрелял по несовершеннолетним из пневматического пистолета / Фото Нацполиции
В Измаиле подросток стрелял по несовершеннолетним из пневматического пистолета / Фото Нацполиции
Откуда у подростков пистолет
- Несовершеннолетнего стрелка и его старшего товарища правоохранители нашли на одной из улиц Измаила.
- Выяснилось, что пистолет приобрел через Интернет именно 15-летний подросток.
- Следователи открыли уголовное производство по статье о хулиганстве и сообщили злоумышленнику о подозрении.
- Ему грозит от 3 до 7 лет тюремного срока.
- Оружие полицейские изъяли и направили на экспертизу.
- Правовую оценку в отношении парня, купившего пистолет, сотрудники полиции предоставят после выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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