В городе Измаиле Одесской области несовершеннолетний устроил стрельбу на детской площадке. В результате выстрелов из пневматического пистолета ранения получили 2 подростка.

Источник: Национальная полиция в Одесской области

Инцидент в Измаиле произошел 24 января около 16:00.

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Что известно о стрельбе

14-летний злоумышленник пришел на площадку со своим 15-летним приятелем.

В это время там занимались спортом 2 других подростка, в возрасте 13 и 14 лет.

Несовершеннолетний безосновательно начал приставать к ним, между ними возник конфликт.

Когда слов не хватило, злоумышленник начал стрелять по юношам из пневматического пистолета.

После этого он с товарищем быстренько убежал.

Пострадавшие рассказали об этом своим матерям, а те обратились в полицию.

Потерпевшие рассказали, что металлические шарики, которыми стрелял злоумышленник, попали им в руки, ноги и спину.

За медицинской помощью они не обращались. Для всестороннего и объективного изучения обстоятельств происшествия следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, какие именно повреждения получили несовершеннолетние и степень их тяжести,

– сообщили в полиции.



В Измаиле подросток стрелял по несовершеннолетним из пневматического пистолета / Фото Нацполиции



В Измаиле подросток стрелял по несовершеннолетним из пневматического пистолета / Фото Нацполиции

Откуда у подростков пистолет