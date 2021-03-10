Трое подростков Розквитовской сельской общины сообщили директору школы о ее заминировании. Правоохранители Одесской области проверили здание, однако взрывчатки не нашли.

С несовершеннолетними "минерами" правоохранители уже провели беседу, а их родителей привлекут к ответственности.

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Что известно о псевдоминировании в Одесской области

Около 18 часов в начале марта директор Розквитовской школы получил звонок. Ему сообщили о том, что внутри учебного заведения заложена бомба.

Правоохранители проверили школу и прилегающую территорию, однако взрывных устройств не нашли.

Телефонными "минерами" оказались ребята в возрасте 15, 15 и 11 лет. Один из них уже был выпускником этой школы, а самый младший – гостил у родственников. Двое старших подростков были односельчанинами.

Их разоблачили сотрудники полиции за несколько дней.

Подростки сказали, что таким образом просто развлекались.

Важно! "Телефонным минерам" ужесточили ответственность. Теперь им может грозить заключение сроком от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители провели профилактическую беседу, объяснили опасность от их действий и о последствиях. Они добавили, что для проверки таких сообщений всегда привлекаются значительные людские и технические ресурсы специальных служб.

Дети еще не достигли возраста, чтобы нести ответственность за это административное нарушение. Поэтому их родителей могут наказать за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

В январе 2021 в Одессе "массово" минировали детские сады. 15 января минеры сообщили о взрыве в 185 садах.