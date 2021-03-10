В Одесской области подростки развлекались угрозами о заминировании школы
Трое подростков Розквитовской сельской общины сообщили директору школы о ее заминировании. Правоохранители Одесской области проверили здание, однако взрывчатки не нашли.
Источник:Полиция Одесской Области
С несовершеннолетними "минерами" правоохранители уже провели беседу, а их родителей привлекут к ответственности.
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Что известно о псевдоминировании в Одесской области
- Около 18 часов в начале марта директор Розквитовской школы получил звонок. Ему сообщили о том, что внутри учебного заведения заложена бомба.
- Правоохранители проверили школу и прилегающую территорию, однако взрывных устройств не нашли.
- Телефонными "минерами" оказались ребята в возрасте 15, 15 и 11 лет. Один из них уже был выпускником этой школы, а самый младший – гостил у родственников. Двое старших подростков были односельчанинами.
- Их разоблачили сотрудники полиции за несколько дней.
- Подростки сказали, что таким образом просто развлекались.
Правоохранители провели профилактическую беседу, объяснили опасность от их действий и о последствиях. Они добавили, что для проверки таких сообщений всегда привлекаются значительные людские и технические ресурсы специальных служб.
Дети еще не достигли возраста, чтобы нести ответственность за это административное нарушение. Поэтому их родителей могут наказать за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
В январе 2021 в Одессе "массово" минировали детские сады. 15 января минеры сообщили о взрыве в 185 садах.
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