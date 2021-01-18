Из-за игры в снежки возле памятника: в Одесской области женщина воткнула мужчине нож в спину
Конфликт между семейной парой пожилого возраста и 45-летним жителем Измаила закончился резней на глазах у ребенка. Произошел инцидент 17 января в парке Дружбы народов.
Гуляя у памятника морякам Дунайской военной флотилии времен Второй мировой войны, супруги заметили, как мужчина играл в снежки с ребенком.
Об этом сообщили в телеграмме в сообществе "Одесса сейчас".
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Тот факт, что кто-то забавлялся у памятника, изрядно разозлил пожилых людей, поэтому они решили сделать замечание.
Закончилось резней
- Между ними и мужчиной возник словесный конфликт на почве отношения к России и СССР, который перерос в драку между мужчинами.
- Во время физических разборок 60-летняя женщина достала из сумочки нож и воткнула в спину оппонента.
- Все происходило на глазах у ребенка.
Пострадавшего мужчину госпитализировали медики скорой. Врачи оценивают его состояние, как стабильное.
По факту драки полицейские открыли два уголовных дела: за нанесение легких и тяжких телесных повреждений.
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