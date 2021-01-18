Конфликт между семейной парой пожилого возраста и 45-летним жителем Измаила закончился резней на глазах у ребенка. Произошел инцидент 17 января в парке Дружбы народов.

Гуляя у памятника морякам Дунайской военной флотилии времен Второй мировой войны, супруги заметили, как мужчина играл в снежки с ребенком.

Об этом сообщили в телеграмме в сообществе "Одесса сейчас".

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Тот факт, что кто-то забавлялся у памятника, изрядно разозлил пожилых людей, поэтому они решили сделать замечание.

Закончилось резней

Между ними и мужчиной возник словесный конфликт на почве отношения к России и СССР, который перерос в драку между мужчинами.

Во время физических разборок 60-летняя женщина достала из сумочки нож и воткнула в спину оппонента.

Все происходило на глазах у ребенка.

Пострадавшего мужчину госпитализировали медики скорой. Врачи оценивают его состояние, как стабильное.

По факту драки полицейские открыли два уголовных дела: за нанесение легких и тяжких телесных повреждений.