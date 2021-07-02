В Одесской области отец и сын упали в колодец с мусором: они не выжили

В Одесской области 1 июля 49-летний отец и 9-летний сын упали в 10-метровый колодец с мусором. К сожалению, им не удалось выжить.

Детали трагедии

Происшествие случилось в селе Казацкое Белгород-Днестровского района. Сообщение к спасателям поступило в 20:31.

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Работники ГСЧС извлекли тела погибших с помощью спецоборудования. Спасатель опускался в колодец, где мусор был на уровне 3 метров, в дыхательном аппарате "Драгер". Мужчину и мальчика достали без признаков жизни. Причины происшествия и смерти устанавливаются.



В Одесской области в колодце погибли мужчина и ребенок / ГСЧС

Отец пытался спасти сына

По данным телеграм-канала "Одесса сейчас", мальчик исчез еще 30 июня. Он должен был пригнать скот домой, однако так и не пришел. На поиски ребенка отправился отец. Вероятно, мужчина обнаружил мальчика и пытаясь самостоятельно достать сына с 10-метровой ямы, задохнулся.

Люди, которые пытались самостоятельно спуститься в колодец, начинали задыхаться преодолев пол метра. Все потому, что воздух был перенасыщен ядовитыми веществами. Именно опасный газ и убил мальчика и его отца практически мгновенно.