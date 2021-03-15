В селе Ивановской объединенной общины Одесской области на владельца десятка коров составили протокол за жестокое обращение с животными. Он держал скот под открытым небом, несмотря на перемену погоды.

Нарушение выявил староста села. Он рассказал о коровах односельчанина полиции.

К теме В Одессе женщина выбросила с 10 этажа кота и полуживого добивала ножом

Почему животные были на улице

Когда полиция проверяла хозяйство, 39-летний хозяин животных отметил, что купил коров недавно. Из-за этого он не успел обустроить помещение для содержания скота.



Коровы в Одесской области под открытым небом / Фото Национальной полиции

Какая ответственность грозит

На мужчину составили протокол по статье о жестоком обращении с животными. Ему теперь придется оплатить штраф от 5 100 до 8 500 гривен или отбыть 15-дневный арест.

Также животных могут конфисковать, если обнаружат угрозу для их жизни или здоровья.

Центр Ивановской ОТГ / Карта

Жестокое обращение с животными в Одесской области