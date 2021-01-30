В Одесской области возобновили проезд на дорогах общего пользования. Проезд обеспечен несмотря на непогоду – пробок нет.

Источник: ГСЧС

Всего с 26 января в Одесской области осуществлено 118 выездов работниками ГСЧС для изъятия автотранспортной техники и расчистки дорог.

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"Служба автомобильных дорог в Одесской области сообщает, что 30 января с 18:00 – снимаются все ранее введенные ограничения движения транспортных средств по сети автомобильных дорог общего пользования государственного значения, – отметили в пресс-службе.

Согласно информации ГСЧС, 29 января службой автомобильных дорог было снято ограничение движения легкового транспорта.

Без изменений оставался запрет движения тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов.

Обратите внимание! Из-за непогоды в Одесской области 30 января скорая медицинская помощь не смогла вовремя прибыть на вызов. Не удалось спасти новорожденного ребенка.

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