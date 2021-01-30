В Одесской области обеспечили проезд по дорогам общего пользования
В Одесской области возобновили проезд на дорогах общего пользования. Проезд обеспечен несмотря на непогоду – пробок нет.
Источник: ГСЧС
Всего с 26 января в Одесской области осуществлено 118 выездов работниками ГСЧС для изъятия автотранспортной техники и расчистки дорог.
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"Служба автомобильных дорог в Одесской области сообщает, что 30 января с 18:00 – снимаются все ранее введенные ограничения движения транспортных средств по сети автомобильных дорог общего пользования государственного значения, – отметили в пресс-службе.
Согласно информации ГСЧС, 29 января службой автомобильных дорог было снято ограничение движения легкового транспорта.
Без изменений оставался запрет движения тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов.
Непогода в Одесской области: Главное
- Из-за непогоды в Одесской области значительно усложнилось движение на дорогах образовались километровые пробки.
- На трассе Киев – Одесса пробка растянулась аж на 30 километров. В снежных заносах на трассе М-05 застряли грузовики и автобусы, в то же время движение в направлении Киева было закрыто.
- В результате непогоды в Одесской области был заблокирован проезд к некоторым населенным пунктам. Из-за сильных снегопадов – закрыли аэропорт.
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