В Черноморске Одесской области нашли останки шерстистого носорога. Этот представитель фауны жил там во времена ледникового периода.

Находкой поделился в сети одессит Александр Макаренко. По мнению палеонтолога-любителя, найденные кости являются фрагментами позвонка древнего носорога вида Coelodonta antiquitatis.

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Кость шерстистого носорога из Одесской области / Фото фейсбук Черноморск @ online

Что будет с находкой

Кости вскоре должны передать ученым Одесского университета имени Мечникова. Там они проведут исследование и скажут, действительно ли эти кости принадлежат доисторическому животному.

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Что это были за животные

Эти носороги жили на Земле во времена последнего ледникового периода.

Они были типичными представителями мамонтовой фауны.

Ареалом их обитания были современная Азия и Европа.

Ученые предполагают, что они окончательно вымерли вследствие изменения климата примерно 8 – 14 тысяч лет назад.



Иллюстрация вида шерстистого носорога / Фото Сadcentura