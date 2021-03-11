Останки древнего носорога обнаружили в Одесской области: фото
В Черноморске Одесской области нашли останки шерстистого носорога. Этот представитель фауны жил там во времена ледникового периода.
Источник:Фейсбук Черноморск @ online
Находкой поделился в сети одессит Александр Макаренко. По мнению палеонтолога-любителя, найденные кости являются фрагментами позвонка древнего носорога вида Coelodonta antiquitatis.
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Кость шерстистого носорога из Одесской области / Фото фейсбук Черноморск @ online
Что будет с находкой
Кости вскоре должны передать ученым Одесского университета имени Мечникова. Там они проведут исследование и скажут, действительно ли эти кости принадлежат доисторическому животному.
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Что это были за животные
- Эти носороги жили на Земле во времена последнего ледникового периода.
- Они были типичными представителями мамонтовой фауны.
- Ареалом их обитания были современная Азия и Европа.
- Ученые предполагают, что они окончательно вымерли вследствие изменения климата примерно 8 – 14 тысяч лет назад.
Иллюстрация вида шерстистого носорога / Фото Сadcentura
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