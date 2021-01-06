Полицейские пытаются установить все обстоятельства трагического ДТП, которое произошло возле села Троицкое Одесской области. Смертельная авария произошла 5 января.

Пешеход попал сразу под две машины, одна из которых его переехала. Об этом сообщили в пресс-служба полиции Одесской области.

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По предварительным данным, мужчина решил перебежать дорогу в неустановленном для этого месте.

Что известно о смерти мужчины и трассе Киев – Одесса

Как выяснили следователи, на 335 километре дороги из Одессы в столицу водитель легковушки Toyota не сумел избежать столкновения с пешеходом.

В результате удара мужчину отбросило на соседнюю полосу, где его переехал грузовик.

От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.

Медики, которые работали на месте ДТП, только констатировали смерть пострадавшего.

По факту смерти мужчины правоохранители открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют автомобилем.

Если вину владельца Toyota признают в суде, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами на 3 года после освобождения.