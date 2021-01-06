В Одесской области мужчину сбила машина и переехал грузовик
Полицейские пытаются установить все обстоятельства трагического ДТП, которое произошло возле села Троицкое Одесской области. Смертельная авария произошла 5 января.
Пешеход попал сразу под две машины, одна из которых его переехала. Об этом сообщили в пресс-служба полиции Одесской области.
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По предварительным данным, мужчина решил перебежать дорогу в неустановленном для этого месте.
Что известно о смерти мужчины и трассе Киев – Одесса
- Как выяснили следователи, на 335 километре дороги из Одессы в столицу водитель легковушки Toyota не сумел избежать столкновения с пешеходом.
- В результате удара мужчину отбросило на соседнюю полосу, где его переехал грузовик.
- От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.
- Медики, которые работали на месте ДТП, только констатировали смерть пострадавшего.
- По факту смерти мужчины правоохранители открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют автомобилем.
Если вину владельца Toyota признают в суде, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами на 3 года после освобождения.
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