Убил тещу и насиловал жену и дочерей: рецидивист в Одессе пойдет под суд
Источник:Одесская областная прокуратура
В Одесской области мужчина в течение 6 лет издевался над женой и двумя дочками. Женщины боялись его до смерти, поскольку когда-то он замучил тещу.
48-летний мужчина предстанет перед судом за свои ужасные преступления. Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры уже направили соответствующее обвинение.
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Мужчина насиловал и бил дочерей и жену
В течение 2015 – 2021 годов одессит насиловал и бил свою жену и общих с ней дочерей. Что ужасно, одной из них было 14 лет, а другой – 17. Негодяй угрожал девушкам убийством.
И жена, и дочери не перечили своему обидчику и воспринимали угрозу вполне реально. Дело в том, что мужчина уже отбывал наказание за убийство матери своей жены. Ее он забил до смерти.
Сейчас по ходатайству прокуратуры мужчина находится под стражей.
Следователи направили в суд обвинительный акт. Его обвиняют по 4 статьям:
- части 2, 3, 4 статьи 152 (изнасилование)
- часть 1 статьи 129 (угроза убийством)
- часть 1 статьи 122 (телесные повреждения средней тяжести)
- статья 386 (воспрепятствование явлению свидетеля).
Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
В Одесской области молодые ребята втроем убили мужчину
- В Одесской области задержали 3 парней, которых подозревают в жестоком убийстве 35-летнего.
- Задержанным от 19 до 21 года.
- По данным следователей, ребята нанесли мужчине несколько ножевых ранений.
- После этого решили спрятать тело в тоннеле бывшего завода.