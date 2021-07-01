48-летний мужчина предстанет перед судом за свои ужасные преступления. Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры уже направили соответствующее обвинение.

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Мужчина насиловал и бил дочерей и жену

В течение 2015 – 2021 годов одессит насиловал и бил свою жену и общих с ней дочерей. Что ужасно, одной из них было 14 лет, а другой – 17. Негодяй угрожал девушкам убийством.

И жена, и дочери не перечили своему обидчику и воспринимали угрозу вполне реально. Дело в том, что мужчина уже отбывал наказание за убийство матери своей жены. Ее он забил до смерти.

Сейчас по ходатайству прокуратуры мужчина находится под стражей.

Следователи направили в суд обвинительный акт. Его обвиняют по 4 статьям:

части 2, 3, 4 статьи 152 (изнасилование)

часть 1 статьи 129 (угроза убийством)

часть 1 статьи 122 (телесные повреждения средней тяжести)

статья 386 (воспрепятствование явлению свидетеля).

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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