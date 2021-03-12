В Одесской области в селе пара праздновала 8 марта. Женщина приревновала кавалера к другому, а он ей сломал шею.

Событие произошло на окраине одного из сел Великодальницкой объединенной территориальной общины. После застолья женщина устроила мужу скандал из-за телефонного разговора с другой.

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Пьяный мужчина не выдержал оскорбления и побил свою вторую половинку до смерти. Он сломал несчастной шею.



Место преступления / Фото Нацполиции

Об убийстве узнали не сразу

О преступлении он не признался. О том, что женщина умерла насильственной смертью узнали во время судебно-медицинские эксперты.

Пострадавшая умерла от перелома шейного позвонка, разрыва позвоночной артерии и кровоизлияния,

– говорится в заключении.

После этого мужчина таки признался в содеянном. Ему грозит тюрьма.



Задержанный убийца / Фото Нацполиции

В Одесской области мужчина убил любимую на 8 марта: смотрите видео