Сломал любимой шею: в Одесской области в селе пара праздновала 8 марта
В Одесской области в селе пара праздновала 8 марта. Женщина приревновала кавалера к другому, а он ей сломал шею.
Источник:Нацполиция
Событие произошло на окраине одного из сел Великодальницкой объединенной территориальной общины. После застолья женщина устроила мужу скандал из-за телефонного разговора с другой.
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Пьяный мужчина не выдержал оскорбления и побил свою вторую половинку до смерти. Он сломал несчастной шею.
Место преступления / Фото Нацполиции
Об убийстве узнали не сразу
О преступлении он не признался. О том, что женщина умерла насильственной смертью узнали во время судебно-медицинские эксперты.
Пострадавшая умерла от перелома шейного позвонка, разрыва позвоночной артерии и кровоизлияния,
– говорится в заключении.
После этого мужчина таки признался в содеянном. Ему грозит тюрьма.
Задержанный убийца / Фото Нацполиции
В Одесской области мужчина убил любимую на 8 марта: смотрите видео
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