В Великомихайловском районе Одесской области в результате пожара погибла 2-летняя девочка. Отец бросился в горящий дом на поиски ребенка, но спасти дочку не смог.

Дом многодетной семьи загорелся в ночь на 19 января. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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Что известно о пожаре

По предварительной информации специалистов ГСЧС, возгорание в доме произошло из-за неисправного печного отопления.

Пожар начался с чердака.

В этот момент внутри находились 23-летняя хозяйка с 4 маленькими детками.

Все они крепко спали.

28-летний хозяин семейства в то время помогал по хозяйству своему родственнику.

Женщина проснулась от удушья, когда в доме было полно дыма. Она схватила на руки 5-месячного младенца, разбудила сыновей 6 и 4 лет и выбежала с ними на улицу, не найдя только 2-летнюю доченьку. Следом в дом за ребенком побежал отец, но из-за сильного пламени и угарного дыма его усилия спасти ребенка были напрасными,

– сообщили в полиции.



В Одесской области в результате пожара погиб ребенок / Фото полиции Одесской области



В Одесской области в результате пожара погиб ребенок / Фото полиции Одесской области

Полиция проводит расследование