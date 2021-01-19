Погибла в огне: в Одесской области отец не смог спасти 2-летнюю дочь
В Великомихайловском районе Одесской области в результате пожара погибла 2-летняя девочка. Отец бросился в горящий дом на поиски ребенка, но спасти дочку не смог.
Дом многодетной семьи загорелся в ночь на 19 января. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
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Что известно о пожаре
- По предварительной информации специалистов ГСЧС, возгорание в доме произошло из-за неисправного печного отопления.
- Пожар начался с чердака.
- В этот момент внутри находились 23-летняя хозяйка с 4 маленькими детками.
- Все они крепко спали.
- 28-летний хозяин семейства в то время помогал по хозяйству своему родственнику.
Женщина проснулась от удушья, когда в доме было полно дыма. Она схватила на руки 5-месячного младенца, разбудила сыновей 6 и 4 лет и выбежала с ними на улицу, не найдя только 2-летнюю доченьку. Следом в дом за ребенком побежал отец, но из-за сильного пламени и угарного дыма его усилия спасти ребенка были напрасными,
– сообщили в полиции.
В Одесской области в результате пожара погиб ребенок / Фото полиции Одесской области
В Одесской области в результате пожара погиб ребенок / Фото полиции Одесской области
Полиция проводит расследование
- Следователи открыли уголовное дело с пометкой "несчастный случай".
- Тело девочки направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.
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