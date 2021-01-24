В Одесской области чрезвычайники потушили масштабный пожар, который произошел 23 января на базе отдыха. К счастью, в огне никто не погиб и не пострадал.

База отдыха насчитывает 22 дома, она не действует уже около 10 лет. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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Что известно о пожаре

Сообщение о возгорании базы отдыха "Южная" в Службу спасения "101" поступило 23 января в 21:39.

На место пожара в селе Сычавка Лиманского района прибыли 5 единиц техники и 28 спасателей.

Около полуночи пожар был локализован.

Огонь полностью уничтожил 7 деревянных домов и еще 2 – повредил.

Погибших или пострадавших в результате пожара нет.

Причину возгорания и нанесенный ущерб сейчас устанавливают.



Под Одессой загорелась недействующая база отдыха / Фото ГСЧС



Під Одесою загорілася недіюча база відпочинку / Фото ГСЧС

Что осложнило тушение пожара