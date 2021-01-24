Крупный пожар на базе отдыха под Одессой: дотла сгорели 7 домиков – фото, подробности
В Одесской области чрезвычайники потушили масштабный пожар, который произошел 23 января на базе отдыха. К счастью, в огне никто не погиб и не пострадал.
База отдыха насчитывает 22 дома, она не действует уже около 10 лет. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
Читайте также В Павлограде вспыхнул пожар в общежитии: видео
Что известно о пожаре
- Сообщение о возгорании базы отдыха "Южная" в Службу спасения "101" поступило 23 января в 21:39.
- На место пожара в селе Сычавка Лиманского района прибыли 5 единиц техники и 28 спасателей.
- Около полуночи пожар был локализован.
- Огонь полностью уничтожил 7 деревянных домов и еще 2 – повредил.
- Погибших или пострадавших в результате пожара нет.
- Причину возгорания и нанесенный ущерб сейчас устанавливают.
Под Одессой загорелась недействующая база отдыха / Фото ГСЧС
Під Одесою загорілася недіюча база відпочинку / Фото ГСЧС
Что осложнило тушение пожара
- Сильные порывы ветра, большое расстояние до ближайшего источника воды и отсутствие путей подъезда.
- Как сообщили местные СМИ, время подъезда к туристической базе пожарные машины увязли в грязи.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter