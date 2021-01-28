В Одесской области из-за непогоды заблокирован проезд к населенным пунктам
В Одесской области из-за непогоды заблокирован проезд к 9 населенным пунктам. Уже вечером в области наблюдали небольшой снег, высота покрова которого составляла примерно 20 – 25 сантиметров.
Источник: ГСЧС
Из-за погодных условий запрещено движение по дорогам М-15 Одесса – Рени и М-16 Одесса – Кучурган, а также – закрыты все дороги местного значения.
К теме В Одесской области водители оставляют свои автомобили на заснеженной трассе и идут пешком: видео
На автодороге М-05 Киев – Одесса образовалась большая пробка. В то же время отсутствует проезд к населенным пунктам в таких районах, как:
- Одесском;
- Белгород-Днестровском;
- Березовском.
В пределах Одесской области работает 46 единиц техники. Силами ГСЧС отбуксировали 41 единицу, а также – оказана помощь 64 лицам и прочищены 50 километров дороги.
Что известно о непогоде в Одессе
- На территории Одесской области с 27 января преобладают снегопады – за сутки выпала месячная норма осадков.
- Последствиями непогоды стало то, что 43 населенных пункта остались без света. В то же время сильный ветер повалил на дороги десятки деревьев.
- 28 января спасатели вытащили на дорогу 430 автомобилей.
Поделиться новостью