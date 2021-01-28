В Одесской области из-за непогоды заблокирован проезд к 9 населенным пунктам. Уже вечером в области наблюдали небольшой снег, высота покрова которого составляла примерно 20 – 25 сантиметров.

Источник: ГСЧС

Из-за погодных условий запрещено движение по дорогам М-15 Одесса – Рени и М-16 Одесса – Кучурган, а также – закрыты все дороги местного значения.

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На автодороге М-05 Киев – Одесса образовалась большая пробка. В то же время отсутствует проезд к населенным пунктам в таких районах, как:

Одесском;

Белгород-Днестровском;

Березовском.

В пределах Одесской области работает 46 единиц техники. Силами ГСЧС отбуксировали 41 единицу, а также – оказана помощь 64 лицам и прочищены 50 километров дороги.

Обратите внимание! Из-за непогоды 28 января трассу Одесса – Киев замело снегом. В результате в настоящей ловушке на дороге оказались водители.

Что известно о непогоде в Одессе