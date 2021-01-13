В Белгород-Днестровском, что в Одесской области, 12 января произошел взрыв в доме. В результате пострадали 2 жильцов, их в тяжелом состоянии госпитализировали.

Взрыв в доме в Одесской области: детали

Спасателям 12 января, в 19:38 поступило сообщение о взрыве в доме на улице Тираспольской Белгород-Днестровского. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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На месте чрезвычайники установили, что в частном 1-этажном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате разрушены части потолка, внутренней перегородки и внешней стены. Общая площадь повреждений составляет 15 квадратных метров.

Ликвидировали последствия взрыва 8 спасателей, они привлекли 2 единицы техники.

Вероятной причиной инцидента считают утечку газа из бытового баллона.

Не обошлось без пострадавших

В результате взрыва пострадали 2 жильцов дома. Их госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии.

Обратите внимание! В Черновцах 3 января произошел пожар в многоквартирном доме. Огонь вспыхнул на 4 этаже здания. Во время пожара, в квартире, которую охватило пламя, загорелась газовоздушная смесь. В результате пострадал мужчина.



В Белгород-Днестровском произошел взрыв в доме: есть пострадавшие / Фото ГСЧС



Вероятная причина – утечка газа из бытового баллона / Фото ГСЧС

Инцидент произошел в Белгород-Днестровском, на улице Тираспольской: смотрите карту