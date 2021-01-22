В рамках закона о декоммунизации в Одесской области 21 января демонтировали памятник Владимиру Ленину. Монумент демонтировали силами местных жителей и продали в парк Фрумушика-Нова.

Правоохранители контролировали демонтаж памятника. Об этом говорится в сюжете "Радио Свобода".

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Как отметил руководитель отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк, памятник демонтировали после обращения к облгосадминистрации. Монумент продали в парк Фрумушика-Нова, где в последние годы собирают советские памятники Ленину, Сталину и Маркса.

Правда, цену монумента так и не назвали. Гуцалюк отметил, что до конца месяца в Одесской области планируют демонтировать еще один памятник Ленину, в поселке Старые Трояны.

В Одесской области демонтировали памятник Ленину: смотрите видео

Заметим, что в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики".

Что предусматривает закон о декоммунизации

На всей территории страны запрещается "изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического режима".

Нарушение закона карается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

В мае 2019 года бывший председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что в Украине декоммунизация фактически завершена: демонтировали почти все памятники Ленина. Всего на всей территории Украины их было более 2,5 тысячи.

Больше о том, как валили памятники Ленину в городах Украины, – читайте по ссылке.