Как следствие, полученные раны оказались несовместимыми с жизнью. Об этом сообщили 29 июня.

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Был там с отцом

Ребенок в этот момент гулял у водоема вместе со своим отцом.

Однако он, вероятно, недосмотрел за своим малышом.

Мальчик забрался в трансформаторную будку.

Она в этот момент не была заперта на замок.

Правоохранители сообщили, что трагедия случилась в одном из сел Измаильского района.

Однако не уточнили, где именно.



Трансформаторная будка, куда залез ребенок / Фото Нацполиции

Сколько уголовных производств открыли

Следователи исследовали место трагедии и открыли сразу 3 уголовных производства. Одно из них касается отца ребенка, другое – лиц причастных к уходу за трансформаторной будкой. Кроме них также одно по статье о несчастном случае.

Что грозит подозреваемым по делу

Полицейские открыли 3 уголовных производства по разным статьям. Поэтому фигурантам может грозить разное наказание.

По каким статьям обвиняют:

Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком – грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.

Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью – максимальное наказание предусматривает ограничением свободы на срок до трех лет,

Обратите внимание! На Киевщине 4-летний мальчик и девочка старшая его на 6 лет провалились в выгребную яму уличного туалета. Трагедия произошла 15 июня на базе отдыха в селе Кийлов Бориспольского района. Полицейские говорят, что дети были из семьи ромов и гуляли без взрослых. Девочка в результате этого скончалась, а мальчик попал в больницу.