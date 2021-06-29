Как следствие, полученные раны оказались несовместимыми с жизнью. Об этом сообщили 29 июня.
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Был там с отцом
- Ребенок в этот момент гулял у водоема вместе со своим отцом.
- Однако он, вероятно, недосмотрел за своим малышом.
- Мальчик забрался в трансформаторную будку.
- Она в этот момент не была заперта на замок.
- Правоохранители сообщили, что трагедия случилась в одном из сел Измаильского района.
- Однако не уточнили, где именно.
Трансформаторная будка, куда залез ребенок / Фото Нацполиции
Сколько уголовных производств открыли
Следователи исследовали место трагедии и открыли сразу 3 уголовных производства. Одно из них касается отца ребенка, другое – лиц причастных к уходу за трансформаторной будкой. Кроме них также одно по статье о несчастном случае.
Что грозит подозреваемым по делу
Полицейские открыли 3 уголовных производства по разным статьям. Поэтому фигурантам может грозить разное наказание.
По каким статьям обвиняют:
- Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком – грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.
- Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью – максимальное наказание предусматривает ограничением свободы на срок до трех лет,