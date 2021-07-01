Об их задержании сообщили 1 июля. Молодые люди признались в совершении преступления.

Другой случай Подозревают в двойном убийстве: в Черкасской области задержали экс-главу водоканала

Спрятали и присыпали землей

Всем задержанным от 19 до 21 года.

По данным следователей, они нанесли мужчине несколько ножевых ранений.

После этого решили спрятать тело в тоннеле бывшего завода.

Там его присыпали землей и камнями.

Возможно, они надеялись, что так убитого не найдут.

Затем, вероятно, забрали автомобиль потерпевшего.

По данным правоохранителей, именно на этом авто они бежали с места преступления.

После задержания молодые люди признались, что убили мужчину и объяснили свои действия.

Однако следствие продолжается.



Молодые люди, которых задержали за убийство жителя Одесской области / Фото уголовного розыска

Кто обратился к правоохранителям

Полиции об исчезновении сообщила мать жертвы. Она является жительницей одного из сел Одесского района.

Встревоженная женщина сказала, что 35-летний мужчина перестал выходить на связь. Также он не ходил на работу. Поэтому немедленно начались поиски.

Что грозит за такое преступление

Департамент уголовного розыска не сообщил, по какой статье идет следствие. Однако, вероятнее всего, этот случай считают умышленным убийством, совершенным группой лиц. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает заключение на срок от 10 до 15 или пожизненное заключение.

Обратите внимание! В Киеве 23 июня задержали 35-летнего уроженца Сумской области. Его подозревают в убийстве 67-летней женщины. Также мужчина, по данным следствия, пытался убить ее 61-летнего брата.