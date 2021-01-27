Вечером в среду, 27 января, спасатели объявили в Одесской и Николаевской областях III уровень опасности – красный. По состоянию на 21:00 в Одесской области уже запретили движение транспорта сразу по 2 дорогам.

Источник: Укравтодор После запрета движения транспорта на дорогах образовались масштабные пробки. Актуально В Одессе бушует непогода: школьникам разрешили остаться дома В Одесской области запретили движение по таким дорогам: Одесса – Рени (маршрут на Бухарест, Румыния); Одесса – Кучурган (маршрут на Кишинев, Молдова). Местные СМИ сообщают, что на трассе Одесса – Кучурган образовалась пробка длиной более 3 километров, и пассажиры автобусов оказались в настоящей ловушке. Когда возобновят движение, пока неизвестно. В Одесской области застряли автобусы с людьми: смотрите видео Что говорят спасатели В течение суток 28 января в Одесской и Николаевской областях может выпасть до 30 – 40 сантиметров снега.

Скорость ветра составит 15-20 метров в секунду.

Кроме того, стоит готовиться к сильным метелям и налипанию мокрого снега.

Непогода может обесточить ряд населенных пунктов.

В Кировоградской области объявили II уровень опасности. Там может выпасть 20 – 30 сантиметров снега.