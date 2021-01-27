Люди застряли в автобусах: из-за непогоды в Одесской области запретили движение – видео
Вечером в среду, 27 января, спасатели объявили в Одесской и Николаевской областях III уровень опасности – красный. По состоянию на 21:00 в Одесской области уже запретили движение транспорта сразу по 2 дорогам.
Источник: Укравтодор
После запрета движения транспорта на дорогах образовались масштабные пробки.
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В Одесской области запретили движение по таким дорогам:
- Одесса – Рени (маршрут на Бухарест, Румыния);
- Одесса – Кучурган (маршрут на Кишинев, Молдова).
Местные СМИ сообщают, что на трассе Одесса – Кучурган образовалась пробка длиной более 3 километров, и пассажиры автобусов оказались в настоящей ловушке.
Когда возобновят движение, пока неизвестно.
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Что говорят спасатели
- В течение суток 28 января в Одесской и Николаевской областях может выпасть до 30 – 40 сантиметров снега.
- Скорость ветра составит 15-20 метров в секунду.
- Кроме того, стоит готовиться к сильным метелям и налипанию мокрого снега.
- Непогода может обесточить ряд населенных пунктов.
- В Кировоградской области объявили II уровень опасности. Там может выпасть 20 – 30 сантиметров снега.
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