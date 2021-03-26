Полиция разоблачила преступников в Одесской области: совершили нападение на дом предпринимателя
В Одесской области задержали преступников, которые напали на жену и дочь предпринимателя-моряка из Измаила. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Говорится о содержании под стражей.
Источник:Полиция Одесской области
Совершили злоумышленники разбойное нападение вечером 15 февраля. А задержали их 26 марта.
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Что известно о преступлении
- Четверо мужчин приехали к дому предпринимателя, когда его не было дома.
- Они выждали момент, когда жена моряка будет выходить из квартиры.
- Преступники закрыли лицо балаклавами, чтобы обеспечить себе определенную анонимность.
- Таким образом, злоумышленники беспрепятственно добрались внутрь квартиры и избили молодую женщину.
- Они забрали 8 тысяч долларов и 4 тысячи гривен, а также банковскую карту, на которой было еще почти 30 тысяч гривен.
- Правонарушители украли и ценные вещи из квартиры – украшения и мобильные телефоны. После убежали.
Что известно о преступниках
Оперативники сразу же начали искать злоумышленников. Они установили их личности.
Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 37-ми до 49-ти лет: один – житель Измаила, другие трое – из Белгорода-Днестровского.
Задержание преступников / Фото Нацполиции
Злоумышленников также привлекают к уголовной ответственности за разбойное нападение и бандитизм.
Как действовали правоохранители
К их задержанию привлекли спецназовцев, в частности работников подразделения КОРД и военнослужащих Национальной гвардии.
Работники Измаильской окружной прокуратуры провели ряд обысков у предполагаемых преступников. Они изъяли вещи потерпевших, оружие, наркотические средства и другие вещественные доказательства, свидетельствующие об их преступной деятельности.
Вещественные доказательства / Фото Нацполиции
В чем их еще обвинили:
- незаконном хранении наркотических веществ,
- незаконном обращении с оружием и боевыми припасами,
- незаконной переработке оружия.
Оружие, которое нашли у злоумышленников / Фото Нацполиции
Удалось схватить только трех членов из группы. Им объявили о подозрении. Правоохранители ищут четвертого соучастника преступления.
Согласно действующему законодательству, фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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