В Одесской области задержали преступников, которые напали на жену и дочь предпринимателя-моряка из Измаила. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Говорится о содержании под стражей.

Совершили злоумышленники разбойное нападение вечером 15 февраля. А задержали их 26 марта.

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Что известно о преступлении

Четверо мужчин приехали к дому предпринимателя, когда его не было дома.

Они выждали момент, когда жена моряка будет выходить из квартиры.

Преступники закрыли лицо балаклавами, чтобы обеспечить себе определенную анонимность.

Таким образом, злоумышленники беспрепятственно добрались внутрь квартиры и избили молодую женщину.

Они забрали 8 тысяч долларов и 4 тысячи гривен, а также банковскую карту, на которой было еще почти 30 тысяч гривен.

Правонарушители украли и ценные вещи из квартиры – украшения и мобильные телефоны. После убежали.

Что известно о преступниках

Оперативники сразу же начали искать злоумышленников. Они установили их личности.

Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 37-ми до 49-ти лет: один – житель Измаила, другие трое – из Белгорода-Днестровского.



Задержание преступников / Фото Нацполиции

Злоумышленников также привлекают к уголовной ответственности за разбойное нападение и бандитизм.

Как действовали правоохранители

К их задержанию привлекли спецназовцев, в частности работников подразделения КОРД и военнослужащих Национальной гвардии.

Работники Измаильской окружной прокуратуры провели ряд обысков у предполагаемых преступников. Они изъяли вещи потерпевших, оружие, наркотические средства и другие вещественные доказательства, свидетельствующие об их преступной деятельности.



Вещественные доказательства / Фото Нацполиции

В чем их еще обвинили:

незаконном хранении наркотических веществ,

незаконном обращении с оружием и боевыми припасами,

незаконной переработке оружия.



Оружие, которое нашли у злоумышленников / Фото Нацполиции

Удалось схватить только трех членов из группы. Им объявили о подозрении. Правоохранители ищут четвертого соучастника преступления.

Согласно действующему законодательству, фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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