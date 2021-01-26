Подозреваемого в убийстве товарища арестовали на 2 месяца. Он будет находиться в СИЗО без возможности внести залог.

Источник: полиция Одесской области

Об убийстве полицейские узнали от сослуживцев погибшего. Они лишь спустя довольно длительное время после избиения обратили внимание на то, что 32-летний мужчина находится без сознания.

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Врачи скорой, которые прибыли на место происшествия, госпитализировали мужчину в военный госпиталь с закрытой черепно-мозговой травмой и в состоянии комы.

Что известно о смертельном избиении военного в Одесской области



Драка произошла в военном общежитии / Фото пресс-службы полиции Одесской области

По данным следствия, мужчины выпивали водку в общежитии, когда между ними произошел конфликт.

Закончилась ссора классической дракой, во время которой 32-летний контрактник получил тяжелые телесные повреждения и потерял сознание.

Через 2 суток после госпитализации военный умер.

После непродолжительного расследования полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен 22-летний военный. Его задержали и отправили в следственный изолятор.



Пострадавший получил серьезные побои / Фото пресс-службы полиции Одесской области

По факту убийства следователи и работники прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона открыли уголовное дело. Если молодого человека признают виновным в совершении преступления, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.