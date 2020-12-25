В Лиманском районе Одесской области травмировались 2 шестилетние девочки. Дети забежали в сарай, где сработало самодельное устройство для отпугивания воров. Сейчас обе пострадавшие находятся в больнице.

Детали инцидента

Устройство для отпугивания воров установил отец одной из девочек. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

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Дети играли во дворе и забежали в сарай, где сработало самодельное устройство. Родители в это время находились в доме,

– рассказали правоохранители.

В каком состоянии пострадавшие

Одна девочка получила огнестрельное ранение дробью обеих ног.

Другая – ранение живота.

Сейчас обе находятся в удовлетворительном состоянии в больнице.



В Одесской области 2 ребенка получили огнестрельные ранения из-за самодельного устройства

Что говорят в полиции