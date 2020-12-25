В Одесской области 2 девочки получили ранения из-за устройства для отпугивания воров
В Лиманском районе Одесской области травмировались 2 шестилетние девочки. Дети забежали в сарай, где сработало самодельное устройство для отпугивания воров. Сейчас обе пострадавшие находятся в больнице.
Детали инцидента
Устройство для отпугивания воров установил отец одной из девочек. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.
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Дети играли во дворе и забежали в сарай, где сработало самодельное устройство. Родители в это время находились в доме,
– рассказали правоохранители.
В каком состоянии пострадавшие
- Одна девочка получила огнестрельное ранение дробью обеих ног.
- Другая – ранение живота.
Сейчас обе находятся в удовлетворительном состоянии в больнице.
В Одесской области 2 ребенка получили огнестрельные ранения из-за самодельного устройства
Что говорят в полиции
- На место происшествия выезжали правоохранители.
- Сейчас они устанавливают все обстоятельства происшествия и решают, вносить ли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статьям о неосторожном тяжком или средней тяжести телесном повреждении и незаконном обращении с оружием.
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