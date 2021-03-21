В Одесской области вечером 18 марта произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в реку. Известно, что двое мужчин возвращались с похорон девушек, которые ранее погибли в автокатастрофе.

По информации правоохранителей, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением машины. Важно Жуткое ДТП возле зоопарка в Киеве: автомобиль протаранил машину аварийной службы – видео Детали ДТП в Одесской области Смертельная автокатастрофа произошла вечером 18 марта в Балта, что в Одесской области. Автомобиль Mercedes влетел в реку Кодыма, где машина перевернулась. Спасателям удалось достать живым водителя 1987 года рождения с переохлаждением. А вот его пассажир того же возраста скончался от полученных травм.

ДТП в Балте, в Одесской области / Фото Нацполиции Поліцейські розслідують обставини ДТП у Балті: дивіться відео Обратите внимание! Мужчины возвращались с похорон девушек, которые тоже попали в ДТП. Трагедия произошла 16 марта. Что известно о ДТП 16 марта В Одесской области водитель BMW врезался в грузовик, в результате чего погибли две 17-летние девушки, которые находились на пассажирских сиденьях.

31-летнего водителя и 21-летнего молодого человека госпитализировали в больницу. У них были ушибы, черепно-мозговые травмы и многочисленные переломы.