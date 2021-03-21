Похоронили погибших и сами попали в ДТП: в Одесской области произошла ужасная авария
В Одесской области вечером 18 марта произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в реку. Известно, что двое мужчин возвращались с похорон девушек, которые ранее погибли в автокатастрофе.
Источник:Нацполиция в Одесской области
По информации правоохранителей, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением машины.
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Детали ДТП в Одесской области
Смертельная автокатастрофа произошла вечером 18 марта в Балта, что в Одесской области. Автомобиль Mercedes влетел в реку Кодыма, где машина перевернулась.
Спасателям удалось достать живым водителя 1987 года рождения с переохлаждением. А вот его пассажир того же возраста скончался от полученных травм.
ДТП в Балте, в Одесской области / Фото Нацполиции
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Что известно о ДТП 16 марта
- В Одесской области водитель BMW врезался в грузовик, в результате чего погибли две 17-летние девушки, которые находились на пассажирских сиденьях.
- 31-летнего водителя и 21-летнего молодого человека госпитализировали в больницу. У них были ушибы, черепно-мозговые травмы и многочисленные переломы.
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