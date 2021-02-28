Одесский заповедник посетили редкие птицы – чеботари: фото
Национальный природный парк "Тузловские лиманы" посетили редкие птицы чеботари. Их также называют шилоклювки.
Источник:фейсбук Ивана Русева
Природно-заповедная территория находится в Одесской области. Об этом рассказал эколог, заведующий научным отделом парка Иван Русев.
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Редкие птицы прилетели в последний день зимы
По его словам, в последний день зимы в заповедник прилетели редкие и очень красивые птицы – чеботари. "Они появились внезапно и полетели над Границей "Тузловская Амазония", на мелководье в поисках пищи", – рассказал эксперт.
Этих удивительных птиц так рано – в конце зимы, на Тузловских лиманах, я вижу впервые. В прошлом году они прилетели к нам на неделю позже,
– отметил Русев.
Он всех попросил создавать свои дома, не разрушая наш общий и уникальный хрупкий мир дикой природы и его невероятное биоразнообразие.
Чеботари / Фото Ивана Русева
Также эколог поблагодарил всех своих друзей, а также – всех "друзей" НПП "Тузловские лиманы".
Кто такие чеботари
- Птицы получили название "шилоклювка" (чеботарь, шилоноска, саблеклюв) из-за необычной формы клюва. Он длинный, тонкий, загнутый кверху и похожий на шило.
- Эти птицы быстро бегают, хорошо летают, плавают, могут нырять, как утки-нырки.
- Длина птицы составляет 40 – 45 сантиметров, размах крыльев бывает до 77 сантиметров.
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