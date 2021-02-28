Национальный природный парк "Тузловские лиманы" посетили редкие птицы чеботари. Их также называют шилоклювки.

Природно-заповедная территория находится в Одесской области. Об этом рассказал эколог, заведующий научным отделом парка Иван Русев.

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Редкие птицы прилетели в последний день зимы

По его словам, в последний день зимы в заповедник прилетели редкие и очень красивые птицы – чеботари. "Они появились внезапно и полетели над Границей "Тузловская Амазония", на мелководье в поисках пищи", – рассказал эксперт.

Этих удивительных птиц так рано – в конце зимы, на Тузловских лиманах, я вижу впервые. В прошлом году они прилетели к нам на неделю позже,

– отметил Русев.

Он всех попросил создавать свои дома, не разрушая наш общий и уникальный хрупкий мир дикой природы и его невероятное биоразнообразие.

Справка. Шилоклювка внесена в Красную книгу Украины.



Чеботари / Фото Ивана Русева

Также эколог поблагодарил всех своих друзей, а также – всех "друзей" НПП "Тузловские лиманы".

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Кто такие чеботари