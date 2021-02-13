Одесский театр покажет спектакль об оккупации Крыма на английском языке в странах Евросоюза. Премьера проекта Crimea 2014 – backup театральной группы "ТЕАТРОК" состоится в Берлине.

В Германии стартует мировое турне. Впоследствии спектакль "Футуристическая опера – 2014" также покажут в Польше и Франции.

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По словам директора "ТЕАТРОК" Даши Мелькиной, сейчас очень нужно говорить с европейскими зрителями. Спектакль поможет затронуть важную для Украины тему.

В описании проекта говорится, что целью авторов является использование культурной дипломатии, как мягкой силы. Спектакль будет напоминать европейцам, что война продолжается "не где-нибудь, не где-то далеко, а рядом – в Европе".

Что известно о постановке для ЕС

Еще в 2018 году "ТЕАТРОК" презентовал себя в артхаусном кинотеатре Babylon в Берлине.

Тогда берлинский театр Neuköllner Oper одобрил идею версии "Футуристической оперы – 2014" на английском языке. Кроме того, театр предложил проекту свое партнерство.

Теперь план будущих действий трупы состоит из многих пунктов. С января по март оперу нужно перевести на английский язык. Впоследствии актеры будут изучать свои вокальные партии. Премьеры – в Одессе и Берлине – запланированы уже на июнь.

Роли в "Футуристической опере – 2014" получат 7 актеров. Из них 3 – немецкие художники.

По словам основателя и режиссера театра Алексея Коломийцева, эта постановка будет абсолютно новой.

Мы постараемся дотянуться до европейского театра. Почему через немецких актеров? Чтобы они поняли в чем представление и были честны перед своими зрителями,

– отметил режиссер.

Что известно о спектакле

Впервые "Футуристическую оперу – 2014" поставили еще в 2016 году.

Основой для либретто стала пьеса поэта Велимира Хлебникова "Ночной обыск", написанная еще в 1921 году. Хлебников сквозь призму собственного сочинения демонстрирует события в революционном Петрограде (Санкт-Петербурге).

Коломийцев рассказал, что эту футуристическую оперу написал еще в 1998 году. Тогда еще никто не знал об оккупации Крыма, и сюжет был довольно близок к первоисточнику.

В 2016 году Коломийцев вернулся к работе над оперой. Режиссер признается: "Мы с ужасом узнали, что это о сегодняшней Украине. Это более чем история об одном обыске, мы говорим через малое к большому".

Вот так через тест, которому уже исполнилось 100 лет, "ТЕАТРОК" рассказывает о российской оккупации Крыма в 2014 году.

Главную роль в спектакле сыграл народный артист Украины Алексей Горбунов.

Фрагмент из "Футуристической оперы – 2014": смотрите видео