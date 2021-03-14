В Одесской области в катакомбах в селе Нерубайское нашли мертвого мужчину. Вероятно, это 26-летний одессит, которого искали с 5 марта.

Тело нашли в частично затопленном подземном колодце.

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Спасатели прибыли на место и достали парня с катакомб с помощью канатов.



Поиски парня / Фото "Думский"

Что этому предшествовало

В телеграм-канале "Новости Одессы" пишут, что парень 5 марта вышел с работы в районе Молдаванки. Около 22:00 он перестал отвечать родным.

Перед тем одессит написал своей девушке, что может не вернуться живым.

Уже 6 марта родные начали его искать.

Обратите внимание! На Херсонщине 7 марта исчезла 7-летняя Маша Борисова. Девочку искало все село в течение нескольких дней, а 11 марта ее нашли мертвой в сарае. Вероятно, школьницу изнасиловали и задушили. 14 марта под стражу взяли 52-летнего подозреваемого в убийстве ребенка.

В одесских катакомбах нашли мертвого мужчину, смотрите видео:



Парня нашли мертвым / Фото "Думская"