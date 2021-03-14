В одесских катакомбах нашли мертвым мужчину, которого разыскивали несколько суток
В Одесской области в катакомбах в селе Нерубайское нашли мертвого мужчину. Вероятно, это 26-летний одессит, которого искали с 5 марта.
Источник:"Думская"
Тело нашли в частично затопленном подземном колодце.
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Спасатели прибыли на место и достали парня с катакомб с помощью канатов.
Поиски парня / Фото "Думский"
Что этому предшествовало
- В телеграм-канале "Новости Одессы" пишут, что парень 5 марта вышел с работы в районе Молдаванки. Около 22:00 он перестал отвечать родным.
- Перед тем одессит написал своей девушке, что может не вернуться живым.
- Уже 6 марта родные начали его искать.
В одесских катакомбах нашли мертвого мужчину, смотрите видео:
Парня нашли мертвым / Фото "Думская"
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