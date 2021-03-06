Двое сирийцев попали в Украину в грузовом контейнере на теплоходе. Их обнаружили пограничники Одесской области во время досмотра груза.

Судно шло из Турции в Германию, однако сделало остановку в Черноморске Одесской области. Пока теплоход стоял, нелегалы ​​разрезали тент грузовика, чтобы пробраться на берег.

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Целью их путешествия было желание попасть в порт страны ЕС.

У обоих иностранцев были паспорта граждан Сирии. Нарушители признались, что Украину хотели проехать транзитом на пути в Германию,

– отметили в Госпогранслужбе.

За это нелегальное путешествие каждый из сирийцев заплатил по 6 тысяч долларов США.

Но чейчас горе-мигранты возвращаются на теплоходе в Турцию.

В каких условиях путешествовали сирийцы смотрите в видео: