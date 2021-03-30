Одесские пограничники были в банде наркоторговцев: СБУ задержала группировку – фото
В Одессе работники Службы безопасности Украины разоблачили группу нацторговцев. В преступную банду входили бывший и действующие должностные лица Госпогранслужбы. Их задержали, когда они пытались сбыть психотропные вещества.
Источник:фейсбук Одесской СБУ
Злоумышленники реализовывали наркотические вещества в Одессе. Часть партии сбывали через местных наркодилеров.
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Что известно о задержании
- Работники СБУ задержали группу лиц, которые сбывали амфетамин.
- Операцию по разоблачению преступников проводили совместно с кинологической службой Одесской таможни и военной прокуратуры.
Работники СБУ задержали банду наркоторговцев / фото СБУ
- В автомобиле одного из задержанных нашли пол килограмма подготовленного к сбыту амфетамина.
- У других участников группировки обнаружили наркотические вещества, а также средства связи и банковские карты. Они являются доказательствами в их противоправной деятельности.
У преступников обнаружили психотропные вещества для сбыта / фото СБУ
- Правоохранители открыли уголовное производство, следствие продолжается.
- Сейчас готовят документы, чтобы объявить задержанным о подозрении.
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