Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям провела внеочередное заседание. На нем решили ввести красную зону карантина в Киеве и Одесской области. Ограничение начнет действовать с 23 марта.

Решение о введении красной зоны одобрили 20 марта. Конечной даты отмены ограничений пока нет.

Важно Локдаун в городах и обновленные цветные зоны: как в Украине действует адаптивный карантин

Установить с 00:00 23 марта красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киева и Одесской области. Применить ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для красного уровня,

- говорится в сообщении.

Главное о красной зоне

Заведения общественного питания могут работать только на вынос и на доставку.

Работа торговых центров и развлекательных заведений запрещена.

Спортзалы, бассейны и фитнес-центры должны быть закрыты.

Непродовольственные рынки запрещены.

Обратите внимание! Регион может выйти из красной зоны лишь тогда, когда достигнет нормы показателей в течение не менее 5 дней подряд.



Главное о карантине в Украине / инфографика 24 канала

Какая сейчас ситуация в Киеве

Из-за стремительного распространения заболеваемости на коронавирус, местные власти решили ввести в столице локдаун. Ограничение будет действовать с 20 марта по 9 апреля.

Так, в Киеве запрещены массовые мероприятия и религиозные мероприятия, если площадь помещения менее 10 квадратных метров на 1 человека.

Рестораны могут работать только на вынос и доставку. Кроме того, запрещена работа учреждений культуры и торгово-развлекательных центров. В фитнес-центрах нельзя проводить групповые занятия.

Общественный транспорт может перевозить пассажиров только на сидячих местах.

Коронавирус в Одессе