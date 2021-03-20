Одесская область и Киев с 23 марта официально в красной зоне
Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям провела внеочередное заседание. На нем решили ввести красную зону карантина в Киеве и Одесской области. Ограничение начнет действовать с 23 марта.
Источник:телеграм Олега Немчинова
Решение о введении красной зоны одобрили 20 марта. Конечной даты отмены ограничений пока нет.
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Установить с 00:00 23 марта красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киева и Одесской области. Применить ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для красного уровня,
- говорится в сообщении.
Главное о красной зоне
- Заведения общественного питания могут работать только на вынос и на доставку.
- Работа торговых центров и развлекательных заведений запрещена.
- Спортзалы, бассейны и фитнес-центры должны быть закрыты.
- Непродовольственные рынки запрещены.
Главное о карантине в Украине / инфографика 24 канала
Какая сейчас ситуация в Киеве
Из-за стремительного распространения заболеваемости на коронавирус, местные власти решили ввести в столице локдаун. Ограничение будет действовать с 20 марта по 9 апреля.
Так, в Киеве запрещены массовые мероприятия и религиозные мероприятия, если площадь помещения менее 10 квадратных метров на 1 человека.
Рестораны могут работать только на вынос и доставку. Кроме того, запрещена работа учреждений культуры и торгово-развлекательных центров. В фитнес-центрах нельзя проводить групповые занятия.
Общественный транспорт может перевозить пассажиров только на сидячих местах.
Коронавирус в Одессе
- По данным СНБО, Одесская область находится на 2 месте по количеству больных коронавирусом в Украине.
- За сутки 19 марта вирус там подхватили 1 037 человек, а 11 больных, к сожалению, умерли.
- Ранее местная лада говорила, что будет ждать 3 дня для введения жестких карантинных ограничений.
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