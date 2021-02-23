В Одессе женщина выбросила с 10 этажа кота и полуживого добивала ножом
В одном из дворов Одессы, прямо в мусорном баке нашли труп кота. Как оказалось позже, его жестоко убила хозяйка.
Источник:Полиция Одесской области
О гибели кота в полицию сообщила местная жительница. Случай неслыханной жестокости в отношении животного произошел на Десантном бульваре.
Тем временем На Львовщине мужчина жестоко убил соседскую собаку
Как произошло убийство кота
- Полицейские сразу установили убийцу кота: ею оказалась его хозяйка, 57 – летняя одесситка.
- Женщина призналась: убила кота, потому что он ее поцарапал.
- Она разозлилась и выбросила его из окна 10 этажа.
- Но когда кот начал подавать признаки жизни, женщина спустилась на улицу и добила его, пырнув ножом.
- Труп кота она выбросила в мусорный бак.
Умершее животное правоохранители направили на экспертизу.
За жестокое обращение с животным женщине грозит либо штраф от 1 тысячи до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов (от 17 тысяч до 51 тысячи гривен) или арест до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.
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