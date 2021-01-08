Чтобы увеличить рождаемость: в Одессе запретили продажу презервативов на время локдауну
В Украине с 8 января начал действовать локдаун. Однако отдельные запреты Кабмина вызвали большое возмущение среди украинцев. Это и неудивительно, ведь более чем на 2 недели в Украине нельзя будет приобрести женские колготки, носки и другие не менее важные товары.
Больше всего возмущаются одесситы, ведь там запретили продажу презервативов. Фотодоказательство этого опубликовали в телеграм-канале "Думская".
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Разъяренные жители Одессы публикуют в соцсетях фото прилавков "на карантине". На одном из фото видно, как целую полку с презервативами обклеили лентой. Также под запрет попали и другие "особо опасные товары", среди них:
- женские колготки;
- носки;
- лампочки;
- освежители воздуха;
- средства для ухода за обувью.
В Одессе запретили продажу презервативов / Фото "Думская"
Реакция украинцев
Пользователи в соцсетях не теряют своего оптимизма и предполагают, что таким образом Кабмин "спасает людей от носков". И, возможно, пытается увеличить рождаемость среди украинцев, запретив продажу презервативов.
Однако были и те, кто положительно оценил запрет "опасных колготок". По их мнению, чем меньше ассортимент в магазине, тем меньше очереди.
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