В Украине с 8 января начал действовать локдаун. Однако отдельные запреты Кабмина вызвали большое возмущение среди украинцев. Это и неудивительно, ведь более чем на 2 недели в Украине нельзя будет приобрести женские колготки, носки и другие не менее важные товары.

Больше всего возмущаются одесситы, ведь там запретили продажу презервативов. Фотодоказательство этого опубликовали в телеграм-канале "Думская".

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Разъяренные жители Одессы публикуют в соцсетях фото прилавков "на карантине". На одном из фото видно, как целую полку с презервативами обклеили лентой. Также под запрет попали и другие "особо опасные товары", среди них:

женские колготки;

носки;

лампочки;

освежители воздуха;

средства для ухода за обувью.



В Одессе запретили продажу презервативов / Фото "Думская"

Реакция украинцев

Пользователи в соцсетях не теряют своего оптимизма и предполагают, что таким образом Кабмин "спасает людей от носков". И, возможно, пытается увеличить рождаемость среди украинцев, запретив продажу презервативов.

Однако были и те, кто положительно оценил запрет "опасных колготок". По их мнению, чем меньше ассортимент в магазине, тем меньше очереди.

Обратите внимание! Кабмин разрешил продажу продуктов питания, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, средств гигиены, бытовой химии, средств связи, печатных средств массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли такими товарами.

Карантин в Украине / Инфографика 24 канала